Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Tastepe köylerinde yabancı uyruklu şahısların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan aramada aralarında çocuklarında bulunduğu 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şahıslar Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı