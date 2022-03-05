Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede M.Ç. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 21 Filistin ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

Sürücü M.Ç, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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