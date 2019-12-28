Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığında 3 grup halinde İran, Irak ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit etti.
Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.