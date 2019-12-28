Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

28.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:14
Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığında 3 grup halinde İran, Irak ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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