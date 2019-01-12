Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.



Ekipler, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 21 kişiyi yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA