Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 1580 şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank, 7 damıtma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı ile şişeleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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