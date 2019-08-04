Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yurt dışına kaçış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler Irak, Suriye ve Eritre uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA