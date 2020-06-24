Kırklareli'nde 2 sığınmacının Bulgar polisi tarafından darbedildiği iddiası
Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisi tarafından darbedildiği önü sürüldü.
24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:51
Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisi tarafından darbedildiği önü sürüldü.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde Fas uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılar ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türk tarafına atıldıklarını ileri sürdü.
Yakalanan 2 sığınmacı, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA