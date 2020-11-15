2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ
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2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ

15.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 01:29

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkut Dinç idaresindeki 39 NA 388 plakalı otomobil ile Zeynel Kaptan yönetimindeki 39 BF 238 plakalı otomobil Karakoç köyü yakınlarında çarpıştı.

Araçta sıkışan Dinç, Kırklareli Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile Bayram Dal, Fatma Dal, Miray Şafak ve Enes Günalay, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ
2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ
2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ
2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı - KIRKLARELİ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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