Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
20.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:40
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.
Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.
Kaynak: AA