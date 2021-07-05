Kırklareli'nde 19 yıl önceki cinayetin izleri araştırılıyor
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Kırklareli'nde 19 yıl önceki cinayetin izleri araştırılıyor

Kırklareli'nde 19 yıl önceki cinayetin izleri araştırılıyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 5,5 aylık hamileyken 2002'de evinde ölü bulunan Sevil Akın ile ilgili soruşturma yeniden başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 5,5 aylık hamileyken 2002'de evinde ölü bulunan Sevil Akın ile ilgili soruşturma yeniden başlatıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının ilk raporuna göre Akın'ın elle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Akın'ın mezarı açılarak maktul ile ceninden numuneler alındığı belirtildi.

Numunelerin teknolojik tetkikler yapılması ve DNA incelemeleri amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tahkikat dosyası kapsamında yakın zaman önce maktulenin mezarı açılarak, maktule ile ceninden delil niteliğinde yeni bulgular elde edilerek Adli Tıp Kurumu Başkanlığına incelenmek amacıyla gönderilmiştir. Meydana gelen yeni gelişmeler doğrultusunda ve tespiti yapılan yeni bulgular ile cinayet dosyasının kısa zaman zarfında aydınlatılarak cinayetin fail veya failleri adalete teslim edilecektir."

Olay

Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi Battal Sokak'ta 4 Mart 2002'de Mehmet Akın'a ait evden gaz kokularının geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirmiş, cumhuriyet savcısının talimatıyla çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından Sevil Akın (31) yatakta hareketsiz halde bulmuştu.

112 Acil Sağlık ekipleri, Akın'ın öldüğünü belirlemiş, kadının cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Kurum raporuna göre Akın'ın elle boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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