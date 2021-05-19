Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
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Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları

Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kuralına da uyulduğu törenin ardından Başkan Kesimoğlu ve siyasi partiler de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları
Kırklareli'nde 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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