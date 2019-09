Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 10:38

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Valilik, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Tüm Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çınar, yaptığı konuşmada, Türk milletinin esarete alışık olmadığı gibi, vatanı için canını vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Ülke topraklarının aziz şehit kanlarıyla korunduğunu ifade eden Çınar, gaziliğin önemli bir rütbe olduğunu dile getirdi.



Düşmanlara karşı her zaman kararlı olduklarını anlatan Çınar, "Şehit ve gazilerimiz vatan ve bayrak aşkıyla canlarını vermeye her zaman hazırdır. Gazilerimiz milli bağımsızlığımızı korumak için vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtmıştır." dedi.

Bazı gazilerin törende duygulandığı görüldü.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona eren törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkan Vekili Burcu Özel, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kadir Oğuz tarafından gazilere karanfil dağıtıldı.

Kaynak: AA