Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde Afganistan ve Fas uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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