Kırklareli'nde 181 litre kaçak içki ele geçirildi
23.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:39
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 181 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 181 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Babaeski ve Vize ilçesinde iki şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran