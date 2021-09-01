Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 18 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 18 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından üç ayrı bölgede yapılan incelemede 18 Afganistan, Fas ve Suriye uyrukluyu yakalandı.

Yakalanan 18 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı