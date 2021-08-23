Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Devletliağaç ve Ahlatlı köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 ayrı bölgede Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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