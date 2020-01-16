Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

16.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:02

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında üç grup olduğunu tespit etti.

Ekipler, bölgede 18 İran ve Pakistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA