Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50
Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi ile 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında iki grup halinde İran ve Irak uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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