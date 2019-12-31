Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında iki grup halinde İran ve Irak uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA