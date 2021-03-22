Kırklareli'nde 17 yılda 31 milyon fidan toprakla buluşturuldu
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Kırklareli'nde 17 yılda 31 milyon fidan toprakla buluşturuldu

22.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:46
Kırklareli'nde 17 yılda 31 milyon fidan toprakla buluşturuldu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 299 bin dekar alanda 31 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 299 bin dekar alanda 31 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2003-2020 yılları arasında ormancılık alanında 864 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Kırklareli'nde 14 mesire alanı ile 2 şehir ormanı oluşturulduğunu ifade eden Minsolmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için, Değirmencik, Çeşmeköy ve Balkaya köylerimizde bal ormanları oluşturduk. Kırklareli'nde 299 bin dekar alanda 31 milyon fidan dikimi yapıldı. Kırklareli'miz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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