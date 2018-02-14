Kırklareli'nde 17 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, İran ve Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.