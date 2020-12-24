Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

24.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:58
Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla sınırı geçen yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla sınırı geçen yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında T.F. isimli şahsa ait minibüs durdurularak yapılan kontrolde 17 göçmen yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaparak İstanbul iline geldiklerini, Bulgaristan sınırını aşarak Avrupa ülkelerine gideceklerini beyan eden yabancı uyruklu şahıslara 6458 sayılı kanunun 102. maddesine göre kişi başı 4 bin 350 lira olmak üzere toplamda 52 bin lira para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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