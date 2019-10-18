Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Şükrüpaşa köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2 grup tespit edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla, Pakistan, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.