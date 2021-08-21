Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyü yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 6'sı çocuk 16 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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