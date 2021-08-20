Kırklareli'nde 151 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında ekili 151 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında ekili 151 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Kadıköy köyü Murat Çatağı mevkiinde ayçiçek tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada ayçiçeği tarlasında 50 santimetre boylarında 151 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken, tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı