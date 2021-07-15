Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı

Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Kırklareli'nde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Kırklareli'nde program düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Mehter takımıyla başlayan programda Mehteranlar kenttin cadde ve sokaklarını inletti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, 15 Temmuz konvoyu, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilerek devam etti. Daha sonra alanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasını dinledi.

Vali Osman Bilgin yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da Türk halkının destan yazdığını belirterek, "Türk kuvvetleri bu ülkenin teminatıdır. Bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin varlığının en önemli sembolüdür. Bunu yapanlar Türk silahlı kuvvetleri değil, Türk silahlı kuvvetlerinin içerisindeki hainlerdir. Belli dönemde üst düzeydeki komuta kademesidir, belli dönemde aradaki bazı haddini bilmez hainlerdir. 2016 yılında 40 yıl öncesinin planlamasıyla emperyalist güçlerin özellikle mili ve manevi değerlerimizi kullanarak, din olgusunu kullanarak bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yaşlısından, kadınından, erkeğine herkesin duygularını din üzerinden sömüren ve 40 yıldır bu ülkenin vatandaşının enerjisinden parasına kadar her türlü sömürüyü yapan yeni bir aparat ortaya konarak aziz milletimizin ve Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle de bayrağımızın indirilmesi istendi. Ama bu sefer hepsinden farklıydı. Çünkü bu sefer evet ne kadar şikayet etsek de hem sosyal medyanın, hem basın yayın organlarının yaygınlığı nedeniyle vatandaşımız artık darbelerden çektiği sıkıntıları kendi cebinden, kendi canından, kendi varlığından kendi bütünlüğünden hepsinden de önemlisi kendi demokrasi ve iradesini sandığa yansıtmasına yapılan müdahalelerden artık bıkmıştı ve buna son deme vakti gelmişti. Özellikle 15 Temmuz'u Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her noktasında farklı şekillerde hepimiz hissettik" dedi.

Konuşmanın ardından Sancak Koşusu ödül töreni yapıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Zeynep Bastık Serra Arıtürk
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:41:19. #1.16#

title