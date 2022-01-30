Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgede yapılan araştırmada 15 Cezayir, Afganistan, Tunus ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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