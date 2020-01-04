Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

04.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:28
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında altı grup halinde Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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