Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı

10.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:18
Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara ile Ahmetler köylerinde Filistin, Mısır ve Suriye uyruklu 14 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyası alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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