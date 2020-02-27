Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

27.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:52
Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi ile 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grubu tespit etti.


Ekipler, bölgede Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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