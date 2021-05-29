Kırklareli'nde 13 yabancı uyruklu yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 13 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Afganistanlılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran