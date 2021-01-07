Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

07.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:00
Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Y.Y. ve V.Y'nin evlerinde 120 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Serdar Ortaç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Can Bartu Fatih Terim Güven Yalçın İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:06:10. #1.15#
title