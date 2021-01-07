Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
07.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:00
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.Y. ve V.Y'nin evlerinde 120 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran