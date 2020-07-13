Kırklareli'nde 120 bin 15 kök Hint keneviri ele geçirildi Kırklareli'nde 120 bin 15 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 120 bin 15 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ile Pınarhisar ilçelerinde ayçiçeği tarlası ve sazlık alanlarda Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul ile Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köylerinde yapılan incelemede 70-200 santimetre boylarındaki 120 bin 15 kök Hint kenevirini ele geçiren ekipler, bitkileri bulundukları yerde imha etti.

Olayla ilgili S.A. ve G.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA