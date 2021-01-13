Kırklareli'nde 12 sığınmacı yakalandı
13.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:27
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 sığınmacı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde Afganistan ve Irak uyruklu 12 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran