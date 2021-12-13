Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyü ile Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Fas, Cezayir ve Afganistan uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen bazı yabancı uyruklular, Bulgar polisince darbedildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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