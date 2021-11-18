Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, denetimlerde, bölgedeki 12 Fas ve İran uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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