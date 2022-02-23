Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 114 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 114 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada E.D., M.K., Ç.K.A., A.Ö. ve M.K. idaresindeki araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda 114 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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