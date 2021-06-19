Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ormanlık alanda 11 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran