Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu bölgede Filistin ve Suriye uyruklu 11 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop