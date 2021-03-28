Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 sığınmacı yakalandı.

Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu bölgede Filistin ve Suriye uyruklu 11 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:01:48. #1.16#
title