Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler dört ayrı bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı.

Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde ormanlık alanda soğuktan donmak üzere olan 11 sığınmacı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Piyasa değeri 3 milyon lira! Bursa'da yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon lira! Bursa'da yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:02:22. #1.14#

title