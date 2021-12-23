Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan uyruklu 11 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Kofçaz ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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