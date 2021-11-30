Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler denetimlerde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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