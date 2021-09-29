Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaralı halde bulunan düzensiz göçmen de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.