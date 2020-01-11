Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

11.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:48
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında iki grup halinde Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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