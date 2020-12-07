Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı

07.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:44
Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 10 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 10 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan grubun olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, Ö.B. idaresindeki minibüsü durdurarak Suriye uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bir sığınmacının ifadesinde, Edirne'den sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandığını, darbedilip değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sığınmacılara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ö.B. ve O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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