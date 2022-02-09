Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karadere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 10 kişiyi yakaladı.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 düzensiz göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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