Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki biri çocuk 10 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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