Kırklareli'nde 1 köy karantinaya alındı
25.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:39
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı bir köy, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı bir köy, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyü İl Hıfzıssıhha kurulunca 10 günlük karantinaya alındığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayanlara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı