Kırklareli'nde 1 apartman karantinaya alındı
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Kırklareli'nde 1 apartman karantinaya alındı

17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07
Kırklareli'nde 1 apartman karantinaya alındı

Kırklareli Demirtaş Mahallesi'nde korona virüsü tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli Demirtaş Mahallesi'nde korona virüsü tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Karantinada tedbirlere uymayanlara apartman sakinleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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