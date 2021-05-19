Kırklareli Müzesi'nden Rumeli Türküleri yankılandı

Kırklareli'nde Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırklareli'nde Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Müzede düzenlenen etkinlikte yerel sanatçı Ali Balı tarafından türküler seslendirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, yaptığı konuşmada, müzelerin şehirlerin sembol yapıları olduğunu söyledi.

Şehirlerin kültürü, tarihi ve insanlığın ortak mirasının müzelerde görülebileceğini ifade eden Şen, müzelerin faaliyetlerine önem verildiğini kaydetti.

Kırklareli Müzesi Müdürü Şehmus Tekin ise müzelerin önemine değinerek, Müzeler Haftası'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran