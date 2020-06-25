Kırklareli Müftüsü Yığman'dan ilçe ziyareti
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Kırklareli Müftüsü Yığman'dan ilçe ziyareti

Kırklareli Müftülüğüne atanan Aydın Yığman, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Müftüsü Yığman'dan ilçe ziyareti
25.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:12

Kırklareli Müftülüğüne atanan Aydın Yığman, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Yığman, Pınarhisar ve Vize ilçe müftülüklerini ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

İlk olarak Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ı makamında ziyaret eden Yığman, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşma yapan Yığman, din hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm personelin özverili bir şekilde çalıştığına inandığını ifade eden Yığman, personele görevinde başarılar diledi.

Yığman daha sonra Vize Müftüsü İbrahim Harat'ı da ziyaret ederek, Vize 41. Komando Tugayı Arı Kışlası'ndaki inşaatı devam eden Kışla Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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